Gaziantep'te Osman Çiçek cinayetinde karar çıktı

Gaziantep'te 18 Ocak 2025'te, iki aile arasında 40 bin liralık borç nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan kavgada 22 yaşındaki Osman Çiçek hayatını kaybetti.

Osman Çiçek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AİLE EN AĞIR ŞEKİLDE SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada, tutuklu sanıklar Harun Ç., Hacı Mustafa Ç., Tamer Ç., Mehmet Zeki Ç. Mehmet Ali Ç., tutuksuz sanıklar Döne Ç., Yusuf Ç., Tuncay Ç., maktulün ailesi ve ailenin avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"BEN KENDİMİ KORUMA AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM"

Sanık Mehmet Ali Ç., esas hakkındaki savunmasında, "Ben olay yerine sonradan geldim, ben geldiğimde Haluk Ç. kanlar içindeydi. Olay yerine geldiğimde Çiçek Ailesi bana saldırdı, boynumdan kolumdan ve omzumdan yaralandım. Sonrasında ben yere düşünce Çiçek Ailesi evine geçtiler. Yerden kalktıktan sonra şuurumu kaybettim ve arabanın lastiğini bıçakla patlattım, sonrasında Çiçek Ailesi evden çıkarak beni darbetmeye başladı, ben de kendimi koruma amacıyla bıçağı salladım.

"BIÇAĞI SALLADIM, KİME DEĞİP DEĞMEDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Ben Çiçek Ailesi'nin evine zarar vermedim, bıçağı salladım, kime değip değmediğini bilmiyorum, maktule değdiğini sonradan öğrendim, ağabeylerimin elinde kesinlikle bıçak veya sopa gibi bir şey yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

"BEN KİMSEYE VURMADIM"

Sanık Mehmet Zeki Ç. de savunmasında, "Ben olay yerinde değildim, ben kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı. Karşı taraf babama ağzı alınmayacak küfürler ettiler. Çiçek Ailesi, babamı kapıya çağırdılar. Osman Çiçek, babama yönelik erkeksen dışarıya çık gibi kelimelerde söyledi.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Sonra Hacı Ç. amcam geldi, amcam ayırmaya çalışırken Yusuf ve Osman Çiçek amcama vurdular, sonrasında Mehmet Ali Ç. amcam geldi ve tartışmaya başladılar. Evde normalde tek Yusuf Ç. oturuyordu ancak hepsi bir araya gelmişlerdi. Olay yerinde babam bana vurdu, ben Çiçek Ailesi'nin kapısının önüne bile gitmedim. Mehmet Ali'ye bıçak getirmedim. Mehmet Ali olay yerine geldiğinde zaten elinde bıçak vardı. Tüm bu hususlar nazara alınarak tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE VURMADIM"

Sanık Tamer Ç. ise, "Olay yerine ben kendi ailem birbirleri ile dövüşüyor sandım diye gittim, Çiçek Ailesi'nden kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı, beraatimi talep ediyorum." savunmasında bulundu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Hacı Mustafa Ç. esas hakkındaki savunmasında, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, olayda mağdur olan biziz. İlk olaya Yusuf, Osman ve Tuncay vardı, biz Tuncay ile konuşurken Yusuf ve Osman bize vurmaya başladılar. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.

Savcı, mütalaasında, sanıkların iştirak halinde "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

18 YIL 6 AY 23 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Ç. hakkında kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya indirildi.

Sanık ayrıca üç kişiye yönelik yaralama ve mala zarar verme suçlarından da cezalandırılarak toplam 18 yıl 6 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KASTEN ÖLDÜRME

Aynı dosyada sanık Haluk Ç. hakkında da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.

İndirimlerin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya düşerken, sanık yaralama ve mala zarar verme suçlarından da toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

16 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Sanıklardan Hacı Mustafa Ç. da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

BERAAT ETTİ

Dosyada yargılanan Tamer Ç. ise üzerine atılı kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçlarının sabit olmaması nedeniyle tüm suçlamalardan beraat etti.

16 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Mehmet Zeki Ç. ise Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5 YIL DENETİM SÜRESİ

Katılan-sanık olarak yargılanan Döne Ç. hakkında ise bazı sanıklara yönelik yaralama suçlarından adli para ve hapis cezaları verildi.

Ancak bu cezalar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanarak 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

KARAR İSTİNAF YOLUNA AÇIK

Mahkeme, ayrıca bazı sanıklar hakkında tutukluluk ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, bazıları hakkında ise kaldırılmasına hükmetti. Kararın istinaf yoluna açık olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADI

Olay, 18 Ocak'ta Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Çiçek (22), aralarında husumet bulunan 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan Osman Çiçek, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEFNEDİLDİ

Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet Ali Ç., Hacı Mustafa Ç., Haluk Ç. ve Tamer Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.