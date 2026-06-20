Gaziantep'te parklarda huzur uygulaması: 135 sürücüye 847 bin TL ceza
Kent genelinde polis ekipleri tarafından parklar ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı. Aranan bir şahıs yakalandı.
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Emniyet güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam ediyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, şehirde 'Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı.
6 BİN 360 KİŞİYE KİMLİK SORGUSU YAPILDI
Denetimlerde binlerce kişi ve araç denetlendi.
Uygulama kapsamında 6 bin 360 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı.
BİN 92 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerde 366'sı motosiklet olmak üzere toplam bin 92 araç kontrol edildi.
847 BİN 807 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Kurallara uymadığı belirlenen 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)