Gaziantep'te silahlı saldırganı engelleyen taksici, o anları anlattı

Gaziantep’te yaşanan silahlı kovalamaca ve rehine krizinde, taksi şoförünün müdahalesi olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalışan saldırgan, taksi şoförü Ramazan Yıldırım’ın cesur hamlesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar araç içi kamera görüntülerine de yansıdı.

TAKSİYLE BAŞLAYAN KABUS GİBİ ANLAR

Olayın internet üzerinden çağrılan bir taksiyle başladığını anlatan Ramazan Yıldırım, aracına binen şahsın kısa süre içinde silahını çekerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Saldırganın yanında bir kadını siper aldığını belirten Yıldırım, yolculuğun başından itibaren ölümcül bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

ŞEHİR GENELİNDE POLİSLE ÇATIŞMA

Yıldırım’ın ifadesine göre saldırgan, yol boyunca farklı noktalarda polis ekiplerine ateş açtı. Birden fazla uygulama noktasında durdurulmaya çalışılan araçta tansiyon sürekli yükseldi.

Şehir merkezi ve çevre ilçelerde yaşanan kovalamacada saldırganın kontrolsüz şekilde ateş açtığı belirtildi.

KRİTİK MÜDAHALE ANİ GELDİ

Olayın en kritik anı ise galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Burada polis barikatına ateş açan saldırgan, yeniden silahını doğrulttuğu sırada taksi şoförü Ramazan Yıldırım müdahale etti.

Yıldırım, saldırganın silahını tutarak yönünü değiştirmeye çalıştı ve polis ekiplerine zarar gelmesini engelledi.

“POLİSLERİMİZE ZARAR GELMEDİ, BU YETER”

Yaşananları anlatan Yıldırım, en büyük tesellisinin herhangi bir polis memurunun zarar görmemesi olduğunu söyledi.

“Şükürler olsun ki polisimize bir şey olmadı, bu bana yeter.” ifadelerini kullanan Yıldırım, olay sırasında elinden yaralandığını ve 7 dikiş atıldığını belirtti.

YARALANMASINA RAĞMEN MÜDAHALEYİ SÜRDÜRDÜ

Saldırganla boğuşma sırasında elinden yaralanan taksi şoförü, buna rağmen müdahaleye devam ettiğini ve silahın ele geçirilmesinde etkili olduğunu aktardı.

Olay sonrası ekipler, müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı.

Gaziantep’te büyük paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma devam ederken taksi şoförünün müdahalesi, olası can kayıplarını önleyen kritik bir hamle olarak değerlendirildi.