Çekmeköy'de iki iş yerine kumar operasyonu

1 Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan Ayder Yaylası'nda kar yağdı.

2 Gaziantep'te silahlı soygunda 4 şüpheli gözaltına alındı Gaziantep’te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheli, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

3 Rus doktor yoğun bakımdaki gençleri gösterdi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son dönemlerde ölü sayısındaki artışla gündeme gelen Rusya’da yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi.

4 Türker Akıncı ile kitabı Başlangıç 2020 üzerinden Koronavirüsü konuştuk Türker Akıncı ile Sıfır Noktası: Felaketler, Koronavirüs ve Üçüncü Dünya Savaşı temalı, uzman röportajlarıyla hazırladığı kitabı Başlangıç 2020 ve yaşadıklarımız üzerine çarpıcı bir röportaj yaptık...

5 Küresel piyasalar koronavirüsün etkisinde yön arayışında Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girdi. Açıklanan veriler ve değerlendirmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

6 Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek Koronavirüs nedeniyle akıllı telefon gelirlerinde, bir önceki yıla göre yüzde 21'lik bir düşüş bekleniyor.