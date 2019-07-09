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Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

Son 3 yıl içerisinde 2 gencin öldürüldüğü parkta bu kez Suriye uyruklu bir genç silahla vurulmuş halde bulundu.

İHA | 09.07.2019 - 13:10..
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi Aydınbaba Parkı’nda öğle saatlerinde gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar, park içerisinde kanlar içerisinde yerde yatan bir genci gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Suriye uyruklu olduğu belirlenen gencin öldüğünü anladı.

SIRTINDAN 3 KEZ VURULDU

Sırtından vurulduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin Muhammed Name olduğunu tespit edilirken, Suriyeli gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde ve cenazede inceleme yapan ekipler, gencin sırt kısmından 3 adet mermi isabet ettiğini belirleyerek, olayın fail ya da faillerin peşine düştü.

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

3 YIL ÖNCE DE 2 GENÇ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar aynı parkta son 3 yıl önce 2 gencin daha silahla vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep'te Suriyeli genç silahla vurularak öldürüldü

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