Gaziantep’te taksiyi rehin alıp polisle çatışan şüpheli gözaltına alındı
Kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi sürücüsünü rehin alarak kaçan silahlı şahıs, polis ekiplerine ateş açtı. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, kent merkezine girişte sona ererken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Gaziantep’in Araban ilçesinde 31 yaşındaki Semih Ç. ve kız arkadaşı olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Gülbahar Y., silahla tehdit ettikleri ticari taksi sürücüsü 58 yaşındaki Ramazan Y.’yi rehin alarak araçla kaçmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri durdurmak için çalışma başlattı. Ancak “dur” ihtarına uymayan şüpheli, kaçışını sürdürdü.
Araban’da başlayan kovalamaca, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi.
POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI
Polis ekipleri tarafından önü kesilen şüpheli, ticari taksinin içerisinden pompalı tüfekle güvenlik güçlerine ateş açtı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin operasyonu sonucu Semih Ç. ile Gülbahar Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y.’nin ise parmağından hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan Araban ilçesinde başlayıp kent girişinde sona eren kovalamaca ile çatışma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin araç içerisinden polise ateş açtığı anlar, polis ekiplerinin karşılık vermesi yer aldı.