Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası alevler her yeri sararken, olay yerine ise itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Gaziantep'te yangın....
Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı.
İŞÇİLER DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ
Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, drone ile görüntülendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)