Gaziantep'te tünelde düğün konvoyu: 720 bin TL ceza uygulandı

Trafik magandalarına geçit yok.

Yeni kanun ile beraber trafikte kural ihlali yapanlara karşı hem cezalar hem de denetimler artırıldı.

Trafik ekipleri yurdun dört bir yanında huzuru korumak ve kazaları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen kentlerden biri de Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu.

TRAFİĞİ KAPATIP DÜĞÜN KONVOYU YAPTILAR

100. Yıl Tünelleri'nin içerisindeki 7 araç, yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyu ve kutlaması yaptı.

O anları ise cep telefonu kamarasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA YAYILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçlar için çalışma başlattı.

4 ARACA TOPLAM 720 BİN TL CEZA

Yapılan çalışmalar neticesinde, plakası tespit edilen 7 aracın 4'üne "Tünel İçerisinde Diğer Araçların Geçişini Zorlaştıracak Şekilde Konvoy Yapmak" kuralını ihlalinden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 720 bin TL para cezası uygulandı.

Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu.

Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.