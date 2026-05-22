Gaziantep'te viyadükten düşen tırda 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'e bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde 23 yaşındaki İsmail G. yönetimindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü TIR, aynı yönde seyreden 43 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, savrularak viyadükten aşağı düştü.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR'da bulunan 64 yaşındaki Ahmet B. ve 37 yaşındaki Mehmet G., ekiplerin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan tır sürücüsü İsmail G. ile 60 yaşındaki G.B. ve otomobilde bulunan A.Ç. ile R.D. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ HAYATA TUTUNAMADI

Hastanede tedavi altına alınan sürücü İsmail G., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Hayatını kaybeden Ahmet B., Mehmet G. ve İsmail G.'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.