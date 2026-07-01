Gaziantep'te yaşlı kadını öldürüp altınlarını çaldı: Apartman görevlisi çıktı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kan donduran cinayet...

Saniye Yaşar'ın evinden gelen sesleri duyan komşuları ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar'ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 59 yaşındaki Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL APARTMAN GÖREVLİSİ ÇIKTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin günler süren titiz çalışması sonucu 59 yaşındaki kadını öldürerek, altınlarını çalan şüpheli ve katil zanlısı olarak Ö.M. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının Saniye Yaşar'ın yaşadığı apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.