Gaziantep'te yayalara öncelik vermeyen 240 sürücüye 1 milyon 358 bin TL ceza

Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

Yurt genelinde yapılan denetimlerde, sürücüler cezadan kaçamıyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Gaziantep oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yaptı.

1 MİLYON 358 BİN 880 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Araçların yayaları geçiş hakkı vermediği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.