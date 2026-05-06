Gaziantep’te yük treni okul servisine çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’te korkutan kaza...

İslahiye ilçesi Arfalı Mahallesi hemzemin geçitte, öğle saatlerinde M.K.’nin makinistliğini yaptığı boksit yüklü tren, F.Ö.’nün kullandığı okul servisine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle okul servisi, buğday ekili araziye savruldu.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sürücü hafif yaralanırken, servisteki öğrenciler büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Öğrenciler tedbir amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Öğrencilerin kontrolleri yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.