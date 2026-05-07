Gaziantep'teki 'süper hücre' okulda ağır hasara neden oldu

Gaziantep genelinde geçtiğimiz pazar günü, öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu.

Bir anda bastıran fırtına, kentin birçok noktasında hayatı felç etti.

HAYATI FELÇ ETTİ

Fırtınayla birlikte etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar; cadde, sokaklar ve köprü altlarını göle çevirdi.

Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler, okullar, iş yerleri, camiler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü.

'SÜPER HÜCRE' OKULDA AĞIR HASARA NEDEN OLDU

Fırtınanın etkisiyle 23 kişinin yaralandığı kentte olayın şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlar ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Kentte etkili olan süper hücre fırtınası sırasında Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi de ciddi hasar aldı.

Dış kaplamaları sökülen, camları patlayan, bahçesi talan olan okul adeta kullanılamaz hale geldi.

Okulun fırtınada hasar alma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR SÜRE BAŞKA BİR OKULDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Fırtınada ciddi hasar alan okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri 2 gün daha tatil edilirken gelecek haftadan itibaren öğrenci ve öğretmenlerin, Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi'ne taşınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine bir süre burada devam edecekleri açıklandı.