Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazır

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar, ülke gündemini sarstı.

Bu kapsamda bazı operasyonlar gerçekleştirilirken bunlardan biri, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Hakan Bahçetepe'nin; "rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa iddianamesinin hazırlandığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.



Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

BELEDİYE YÖNETİMİ AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz galip gelmişti.

Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu ilçede, seçimde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, 21 oyla salt çoğunluğu sağlayarak CHP'nin adayı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu geride bırakmıştı.