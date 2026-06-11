Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu baskınında torbacıların tuttuğu 'sipariş defteri' bulundu

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 34 DHG 521 plakalı motosiklette yapılan arama sonucunda 146 gram esrar yakalandı.

Motosikletin sürücüsü Batuhan G. gözaltına alındı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Batuhan G.'nin ifadesi doğrultusunda çalışmayı derinleştirerek Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYU SKUTERE SAKLAMIŞLAR

Yapılan baskında Özgür E., Özcan E., Beritan Ö. ve Doğan Ö. gözaltına alındı.

Arama sonucunda, elektrikli skuterin alt kısmındaki bölmeye 47 parça halinde gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi.

SİPARİŞ DEFTERİ BULUNDU

Arama sırasında uyuşturucu satıcılarının tuttuğu bir de defter bulundu. Şüphelilerin deftere uyuşturucu siparişleriyle ilgili notlar yazdığı tespit edildi.

Baskında ayrıca 59 bin 550 lira para bulundu.

Polisin ele geçirdiği toplam 500 gram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 bin euro (213 bin 600 lira ) olduğu belirtildi.

5'İ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Batuhan G.’nin poliste daha önceden 11, Özgür E. ile Doğan Ö.’nün ise 1'er suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Özcan E. ile Beritan Ö.’nün ise suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.