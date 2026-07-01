Gazze'de yine çocuklar öldü

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ediyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi.

Saldırıda bir bebek ve annesi can verdi...

1 YAŞINDAKİ KIZI İLE DEFNEDİLDİ

İsrail saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Diana Muhammed Ebu Dıraz ile 1 yaşındaki kızı Suvar Sair Ebu Dıraz'ın cenazeleri, yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

"HER ŞEY 3 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Saldırı sonucu hem eşini hem de bebeğini kaybeden acılı Filistinli Sair Ebu Dıraz, "Yürüyorduk, benim yanımda oğlum vardı. Eşim de bebeği tutuyordu. 3 dakika içinde oldu her şey. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim." diyerek acısını dile getirdi.

ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDENLER ÇIKIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 406 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 66'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 514'e yükseldiği bildirildi.