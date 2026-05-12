Gazze'de 10 bin çocuk hayat değiştirecek nitelikte yaralandı

Dünya bir soykırıma tanıklık etti...

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de Filistinliler, iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

Saldırılar ve bölgeye gelen yardımların kısıtlanması özellikle Gazzeli çocukları derinden etkiliyor.

Gazzeli çocuklar, açlık bir yana hijyen yetersizliği nedeniyle de hastalıklarla mücadele ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

10 BİN ÇOCUK HAYATLARINI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE YARALANDI

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaralanan 172 bin kişiden yaklaşık 43 bininin hayatlarını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını belirten Weerdt, bunlardan 4'te 1'ine yakınının yani yaklaşık 10 bin civarı çocuk olduğunu kaydetti.

Weerdt, Eylül 2025'teki son rapordan bu yana yaklaşık 5 bin ek yaralanmanın kayıtlara geçtiğini anımsatarak bunların neredeyse yarısının, Ekim 2025'te ateşkes ilan edildikten sonra yaşandığını söyledi.

YÜZDE 25'İNDEN AZINA KALICI PROTEZ TAKILDI

Gazze'deki protez kıtlığı nedeniyle uzuvları kesilen 2 bin 277 kişinin yüzde 25'inden azına kalıcı protez takıldığına işaret eden Weerdt, tekerlekli sandalye veya protez uzuv gibi rehabilitasyon malzemeleriyle ilgili en az 18 sevkiyatın, uzun bir süredir Gazze'ye giriş izni beklediğini kaydetti.

"UZUN SÜRELİ REHABİLİTASYON GEREKTİRİYOR"

Weerdt, "Toplamda 50 binden fazla (İsrail saldırısı) çatışma kaynaklı yaralanma uzun süreli rehabilitasyon gerektiriyor. Bölgede işlevsel bir rehabilitasyon tesisi bulunmuyor." dedi.