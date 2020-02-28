Gazze'de ABD'nin sözde barış planına protesto

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla öne sürdüğü sözde barış planına tepkiler devam ediyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce kişi ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için Cuma namazını Beyt Hanun kontrol noktasında kıldı.

FİLİSTİN TOPRAKLARI ÖZGÜRLEŞECEK

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, cuma hutbesinde, Filistin halkı ve dünyadaki özgür insanların ulusal ve insan haklarını hedef alan sözde barış planını engelleyecek güçte olduğunu söyledi.

Sözde barış planının "tarihte geçici bir an" olduğunu ifade eden Mısri, "Bu durum uzun sürmeyecek. Şartlar değişecek ve Filistin halkı topraklarını özgürleştirecek." dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi de, burada toplanan yüzlerce kişinin sözde barış planını tümüyle reddettikleri mesajını verdiğini belirtti.

Tüm Filistinlilerin bu plana karşı tek vücut olduğunu vurgulayan Hindi, bazı Arap ülkelerini İsrail'le normalleşme sürecine girmeleri konusunda uyardı.

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.