Gazze’de ateşkes sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

İsrail, bölgede terör estirmeye devam ediyor.

Katiller ordusu hem Gazze hem de Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılar düzenliyor.

Saldırılarda yaşanan can kayıpları da her geçen gün daha da artıyor.

ATEŞKESTEN BU YANA BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1005’e ulaştı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 2 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının getirildiği, önceki saldırılarda yaralanan 6 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Böylece ateşkes sonrası dönemde yaralı sayısı 3 bin 157’ye yükselirken, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının 784 olduğu kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 16 OLDU

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 16’ya, yaralı sayısının ise 173 bin 265’e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.