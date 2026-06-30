Gazze'de bir çift daha dünyaevine girdi

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Aylar önce imzalanan ateşkesi çeşitli bahaneler ile ihlal eden İsrail, masumları öldürüyor.

İsrail'in saldırılarında 25 yaşındaki Filistinli Lina Mikdad, babasını kaybetti.

Düğün hazırlığı yapan Lina, baba acısıyla sarsıldı.

2 AY SONRA DÜNYAEVİNE GİRDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında düğününe günler kala babasını kaybeden 25 yaşındaki Filistinli Lina Mikdad, ertelediği düğününün ardından yaklaşık 2 ay sonra dünyaevine girdi.

SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Saldırılar nedeniyle yerinden edilen ve Gazze kentinin kuzeyindeki Dahyan Okulu'na sığınan Mikdad, tüm acısına rağmen savaşın gölgesinde sevdikleriyle sade bir tören düzenledi.