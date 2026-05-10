Gazze’de bir kap yemek için saatlerce kuyruk: Kolu kırık kızıyla hayatta kalma mücadelesi

Han Yunus’ta yaşayan Filistinli aileler, temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor. İsrail’in yardım geçişlerine getirdiği kısıtlamalar ve devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan gıda krizi her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Açlık ve yoksulluğun yaygınlaştığı bölgede, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan sıcak yemekler, birçok aile için günün tek öğünü haline gelmiş durumda.

UZUN KUYRUKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Yardım dağıtım noktalarında oluşan uzun kuyruklar, güneş altında saatlerce bekleyen insanlarla doluyor. Bir kap sıcak yemek alabilmek için bekleyen Filistinliler, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Aileler, artan gıda fiyatları ve işsizlik nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş durumda.

“BİR LOKMA YEMEĞE ULAŞAMIYORUZ”

33 yaşındaki Filistinli anne Ümmü Bilal el-Mısri, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı. Evini kaybettikten sonra çadırda yaşam mücadelesi veren anne, ailesine bakmakta güçlük çektiğini söyledi.

“Yemek satın alamıyoruz, hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Aşevine gidip bir öğün yemek alıyoruz” diyen Ümmü Bilal, gıda fiyatlarının ulaşılamaz seviyeye geldiğini ifade etti.

KOLU KIRIK KIZIYLA KUYRUKTA BEKLEYİŞ

Yaşanan trajedinin en çarpıcı yönlerinden biri ise küçük kızının yaşadığı yaralanma oldu. Annenin anlattığına göre, yardım kuyruğuna gitmek için evden ayrıldığı sırada kaldıkları çadır çocuğun üzerine devrildi ve kızının kolunda kırıklar oluştu.

Buna rağmen aile, hayatta kalabilmek için her gün aynı noktaya giderek yardım sırasına girmek zorunda kalıyor.

"YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Ümmü Bilal, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

“Babam ve annem hasta. Onlara da bakmaya çalışıyorum. Çocuklarıma tek başıma yetişemiyorum. Yardıma ihtiyacımız var.”

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bölgede işsizlik oranının çok yüksek seviyelere ulaştığı, temel gıda maddelerine erişimin giderek zorlaştığı belirtiliyor. Yardım kuruluşlarının dağıttığı yemekler, birçok aile için tek yaşam kaynağı olmaya devam ediyor.

Gazze’deki tablo, insani krizin boyutlarını her geçen gün daha görünür hale getiriyor.