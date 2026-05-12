Gazze’de can kaybı 72 bin 742’ye yükseldi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA 856 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 856’ya yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca enkaz altından çıkarılanların sayısının 770’e, yaralı sayısının da 2 bin 463’e ulaştığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 742'YE ÇIKTI

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 72 bin 742’ye yükseldi.

O tarihten bu yana toplam yaralı sayısı ise 172 bin 565’e ulaştı.