Gazze'de can kaybı 72 bin 744'e yükseldi

İsrail, ihlallerine devam ediyor...

Ne Gazze'de ne de Lübnan'da ateşkes dinlemeyen İsrail, saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

SON İKİ GÜNDE 2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 24 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 73 BİNE DAYANDI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.