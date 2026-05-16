Gazze'de can kaybı 72 bin 757'ye yükseldi

İsrail, ne Gazze'de ne de Lübnan'da ateşkes dinlemiyor...

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkese anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

SON İKİ GÜNDE 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 13 ölü ve 57 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 870 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 543 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 73 BİNE DAYANDI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 757'ye, yaralı sayısının da 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE BULUNUYOR

Açıklamada ayrıca, bina çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve böylece bina çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.