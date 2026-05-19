Gazze'de can kaybı 72 bin 772’ye yükseldi

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi’nde ateşkesi, çeşitli bahanelerle ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğünü aktardı.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 880’e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 776’ya, yaralı sayısının da 2 bin 605’e ulaştığı ifade edildi.

CAN KAYBI 73 BİNE DAYANDI

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 772’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 707’ye ulaştığı aktarıldı.