Gazze'de can kaybı 72 bin 803'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı da son verilere ilişkin raporları paylaştı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, diğer saldırılarda ölen 4 kişiye ait cansız bedenin enkaz altında çıkarıldığını kaydetti.

ATEŞKESTEN BU YANA 781 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca 34 kişinin de yaralandığı bildirilen bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 906’ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781’e yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 747’ye ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 803'E YÜKSELDİ

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 803’e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 855’e ulaştığı aktarıldı.