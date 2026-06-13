Gazze'de can kaybı 72 bin 993'e yükseldi

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Orta Doğu'da çatışma ve kargaşanın baş aktörü İsrail, ateşkese rağmen bölgedeki barışı tehdit etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

SON İKİ GÜNDE 2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 983 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 122 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 73 BİNE DAYANDI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 993'e, yaralı sayısının 173 bin 230'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.