Gazze'de diyaliz krizi: Yüzlerce böbrek hastasının hayatı tehlikede

İsrail, Gazze’de ateşkese uymuyor...

Ateşkesi ihlal eden İsrail, her gün çeşitli bahaneler ile Gazze’ye saldırmayı sürdürüyor.

İsrail’in abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Gazze’de, diyaliz cihazlarının çalışması için gerekli tıbbi malzemelerin tükenmesi, yüzlerce böbrek yetmezliği hastasının yaşamını tehlikeye attı.

ONLARCA CİHAZ HİZMET DIŞI KALDI

Bölgede diyaliz cihazlarının çalışması için hayati önem taşıyan sodyum bikarbonatın tükenme noktasına gelmesi nedeniyle onlarca cihaz hizmet dışı kaldı.

ÖLÜMLER DAHA DA ARTABİLİR

Doktorlar, yüzlerce böbrek yetmezliği hastasının tedavisinin aksadığını ve önlenebilir ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

240 HASTAYA TEDAVİ VERİLİYOR

Şifa Tıp Hastanesi Nefroloji ve Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Dr. Gazi al-Yazji, hastanenin diyaliz ünitesinde şu anda kronik böbrek yetmezliği bulunan 240 hastaya tedavi verildiğini ve bu hastaların daha önce haftada üç kez, her biri dört saat süren diyaliz seansları aldığını söyledi.

SODYUM BİKARBONAT EKSİĞİ

Al-Yazji, bölümün birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, ancak en acil sorunun diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli sodyum bikarbonatta ciddi eksiklik olduğunu belirtti.

26 CİHAZ SINIRLI KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

Bu eksikliğin 25 diyaliz cihazının hizmet dışı kalmasına yol açtığını söyleyen Dr. Gazi al-Yazji, yalnızca 26 cihazın sınırlı kapasiteyle çalışabildiğini ifade etti.

SEANSLAR DÜŞTÜ

Bunun sonucunda sağlık personeli, diyaliz seanslarını dört saatten üç saate düşürmek ve haftalık seans sayısını hasta başına üçten ikiye indirmek zorunda kaldı.

HASTALARIN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Gazzeli doktor, diyaliz seanslarının azaltılması, hastalarda potasyum seviyesinin yükselmesine, sıvı tutulmasına, elektrolit ve vücudun asit-baz dengesinin bozulmasına neden olduğunu aktardı.

Gazi al-Yazji, bu komplikasyonların hastaların sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi ve ölüm riskinin önemli ölçüde artması anlamına geldiğini vurguladı.