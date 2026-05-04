Gazze’de dul kadınların hayatta kalma mücadelesi

Gazze’de uzun süredir İsrail saldırıları nedeniyle devam eden yıkım, en ağır yükünü kadınların omuzlarına bıraktı.

Eşlerini kaybeden binlerce kadın, bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken diğer yandan çocuklarını yaşatmaya çalışıyor.

Temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı bölgede kadınlar, tüm sorumlulukları tek başlarına üstlenmek zorunda kalıyor.

AİLELERİN GEÇİM YÜKÜ KADINLARIN OMUZUNDA

Bölgede yaşanan çatışmalar sırasında çok sayıda baba hayatını kaybetti. Bu durum, binlerce ailenin geçimini sağlayan temel bireyin yok olmasına neden oldu.

Altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü Gazze’de kadınlar, hem ekonomik hem de sosyal yükü tek başlarına taşımak zorunda kalıyor.

“BABALARI YOK, YÜKÜM ÇOK AĞIR”

Han Yunus’taki El-Bereke Mülteci Kampı’nda yaşayan Seher Ebu Hamra (37), yaşadığı zorlukları anlattı. Üç çocuğuyla birlikte bir çadırda yaşayan Hamra, eşini kaybettikten sonra hayatın tamamen değiştiğini ifade etti.

Yaralı çocuklarına bakmak zorunda olduğunu söyleyen Hamra, “Babaları yok. Omuzlarımdaki yük çok ağır.” sözleriyle içinde bulunduğu durumu özetledi.

YARALI ÇOCUKLARLA HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

Saldırılarda hem kendisi hem de çocukları yaralanan Hamra, özellikle engelli oğlunun tüm bakımını tek başına üstleniyor. Günlük yaşamda su ve yiyecek temini gibi en temel ihtiyaçları karşılamakta bile büyük zorluklar yaşadığını belirtiyor.

ÖRGÜ ÖREREK HAYATINI SÜRDÜRÜYOR

Eşini Haziran 2024’te kaybeden Necva eş-Şemali (44) ise beş çocuğunun geçimini sağlamak için farklı bir mücadele veriyor. El emeğiyle örgü yaparak gelir elde etmeye çalışan Şemali, bunu “ekmek teknesi” olarak tanımlıyor.

“HER ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPMAK ZORUNDAYIM”

Günlük yaşamın tüm yükünü tek başına üstlendiğini belirten Şemali, su taşımaktan yemek kuyruğuna girmeye kadar her işi kendisinin yaptığını söyledi. “Her şeyi tek başıma yapmam gerekiyor.” sözleriyle yaşadığı zorluğu dile getirdi.

YIKIMIN GÖLGESİNDE SÜREN HAYAT MÜCADELESİ

Gazze’de kadınlar, savaşın ardından sadece ailelerini değil aynı zamanda hayatı da yeniden kurmaya çalışıyor. Temel ihtiyaçların bile karşılanmasının zor olduğu bölgede, binlerce dul kadın benzer şekilde hayata tutunma mücadelesi veriyor.