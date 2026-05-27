Gazze’de enkazların gölgesinde bayram: Filistinliler sokaklarda namaz kıldı

Ekim 2023’ten bu yana yoğun bombardıman ve abluka altında bulunan Gazze Şeridi’nde bayram sabahı hüzün hakim oldu. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinliler, Kurban Bayramı namazı için yıkılmış binaların arasında saf tuttu. Harabeye dönen mahallelerde yükselen tek ses dualar olurken, çocuklar ve yaşlılar da enkazların çevrelediği alanlarda bayram namazına katıldı.

Savaşın izlerini taşıyan sokaklarda toplanan binlerce kişi, hayatını kaybeden yakınları için ellerini semaya açtı. Bayram sevincinin yerini derin bir hüzne bıraktığı Gazze’de, birçok aile kaybettiklerinin acısıyla ibadetlerini yerine getirmeye çalıştı.

CAMİLER YIKILDI, NAMAZLAR SOKAKLARA TAŞTI

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda da binlerce Filistinli bayram namazı için bir araya geldi. Bölgedeki çok sayıda caminin saldırılarda ağır hasar alması veya tamamen yıkılması nedeniyle vatandaşlar, açık alanlarda ve enkaz bölgelerinde namaz kıldı.

Evlerini kaybeden ve çadır kamplarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler ise çadırların arasında oluşturulan küçük mescitlerde saf tuttu. Zor şartlara rağmen ibadetlerini yerine getiren Gazzeliler, savaşın sona ermesi ve kalıcı barış için dua etti.

SARAYA MEYDANI’NDA HÜZÜNLÜ BULUŞMA

Gazze kent merkezindeki Saraya Meydanı da bayram namazının adreslerinden biri oldu. Ağır hasar gören binalar ve yıkılmış mahallelerin çevrelediği meydanda binlerce kişi omuz omuza namaz kıldı.

Bayram sabahı meydanda oluşan kalabalık, Gazze halkının tüm zorluklara rağmen birlik duygusunu koruduğunu gözler önüne serdi. Ancak savaşın bıraktığı derin izler, meydandaki her noktada hissedildi.

SİVİL ALTYAPI BÜYÜK YIKIMA UĞRADI

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze’deki camiler, hastaneler, okullar ve birçok sivil yapı ağır yıkıma uğradı. Bölgedeki ibadethanelerin önemli kısmının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Filistinliler, cuma ve vakit namazlarının yanı sıra bayram namazlarını da açık alanlarda kılmak zorunda kalıyor.

Elektrik, su ve temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde büyük sıkıntılar yaşanan Gazze’de, saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edildi. Çadır kamplarında yaşam mücadelesi veren siviller, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan bayramın manevi atmosferini yaşatmaya çabalıyor.

GAZZE’DE BAYRAM SEVİNCİ YERİNİ HÜZNE BIRAKTI

Her yıl coşkulu kutlamalara sahne olan bayram günleri, bu yıl Gazze’de sessizliğe ve acıya dönüştü. Yeni kıyafetler yerine enkaz tozu, bayram ziyaretleri yerine mezar başları dikkat çekerken, Filistinli aileler kaybettikleri yakınlarının yokluğunda bayrama girdi.

Tüm yıkıma rağmen Filistinliler, dayanışma ve inançlarını koruyarak savaşın sona ermesini ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasını umut ediyor.