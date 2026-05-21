Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 775’e yükseldi

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım...

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor.

Bunun yanı sıra yeterli sayıda yardım tırının girişine izin vermeyen Tel Aviv yönetimi, Gazzelileri kıtlık ile baş başa bırakıyor.

SON 24 SAATTE 2 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle 2 sivilin öldüğü, 27 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 883’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 776’ya yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 648’e ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNE DOĞRU İLERLİYOR

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 775’e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 750’ye ulaştığı aktarıldı.