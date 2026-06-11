Gazze'de İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler haşereler, sıcak hava ve su kıtlığıyla mücadele ediyor

İsrail saldırılarında yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 2 milyonunun yerinden edildiği Gazze'de, İsrail saldırılarında altyapının yüzde 90'dan fazlası tahrip edildi.

Hastaneler, sağlık kuruluşları, su arıtma tesisleri, kuyular, kanalizasyon ve su şebekelerinin de zarar gördüğü bölgede temiz suya erişim, özellikle çadırlarda yaşayan Filistinliler için ulaşılması zor bir hale geldi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, hem sıcak hem su kıtlığı hem de haşere ve kemirgenlere rağmen hayatta kalmaya çalışıyor.

"SON DERECE ZORLU ŞARTLARDA YAŞIYORUZ"

Muna Ebu Ataya, yaz mevsiminin gelmesiyle çadır kamplarda zorlu şartlar altında yaşadıklarına vurgu yaparak, "Son derece zorlu şartlarda yaşıyoruz. Çadırlar yaşamak için uygun değil. En küçüğü 2 yaşında olan 4 çocuğum var. Geceleri sıcaktan uyuyamıyorlar. En önemli şey çocuklar için su temin edebilmek ama duş alabilmek için her zaman su olmuyor." dedi.

Filistinli kadın, 2 yaşındaki çocuğunda sıcak alerjisi başladığını, suyla serinletmeye çalıştığını ancak suyun da bulunamadığını söyledi.

"SİVRİSİNEKLERDEN DOLAYI UYUYAMIYORUZ"

Sıcaklardan bunaldıklarını ve serinlemek için herhangi bir aracın bulunamadığını ifade eden Ebu Ataya, "Sıcaklık, su derken gerçekten çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Bir de kemirgenler, haşereler ve sivrisinekler var. Özellikle geceleri sivrisineklerden dolayı uyuyamıyoruz, gündüz uyumak istesek o zaman da sıcaktan uyuyamıyoruz." diye konuştu.

"BU HAYAT BENİ YORDU, GERÇEKTEN DE YORDU"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan Hafsa Saide Maruf, yaşadıklarından dolayı gözyaşlarını tutamayarak, "Bu hayat beni yordu, gerçekten de yordu. Biz kendi yerimizde, kendi yurdumuzda kaldık. Evlatlarımızı öldürdüler." dedi.

Filistinli kadın, "Su 3-4 günde bir geliyor ve bu zorlukla beraber bir de sıcaklığa katlanıyoruz. Kim çadırda yaşamak ister ki eşekler bile istemez." ifadelerini kullandı.