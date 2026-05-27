Gazze'de Kurban Bayramı namazı sonrası kabir ziyaretleri

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Ekim ayında başlayan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de sivilleri vurmaya devam ediyor.

Gazze'de hayatını kaybeden insanların sayısı 72 bin 800'ü geçti.

GAZZELİLERİN KABİR ZİYARETİ

İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşayan Gazzeliler, Han Yunus’taki mezarlıklarda sevdiklerinin yokluğuyla bir kez daha yüzleşti.

Sabahın erken saatlerinde mezarlıklara giden Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının başında Kur'an okudu, dua etti.

Mezarlıkta bulunan Gazzelilerin çoğu, kaybettikleri yakınlarından ayrı geçirdikleri ilk bayram olduğunu söyledi.

"OĞLUM OLMADAN İLK BAYRAM"

İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Filistinli Ümmü Şükri es-Sufi, oğlunu kaybettikten sonra ilk bayramını yaşadığını belirterek, büyük bir acı içinde olduklarını söyledi.

Sufi, “Oğlum şehit oldu ve bu, onsuz geçirdiğim ilk bayram. O çok merhametliydi, insanlara yardım ederdi. Bugün herkes yaralı, herkesin kalbi kırık. Her gün şehitler var, her gün yeni acılar yaşanıyor. Nerede ateşkes?” ifadelerini kullandı.

"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEM YOK"

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ziyad Muhammed Ebu Ceriş’in babası Fayiz Ebu Ceriş ise oğlunun yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiğini belirterek, o günden bu yana yaşamlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Ebu Ceriş, “O günden beri en kıymetli varlığımı kaybettim. Benim için hayat bitmiş gibi. Sokaklarda yaşıyoruz, sığınacak bir evimiz yok. Her gün insanlar öldürülüyor. Allah’tan başka kimsem yok.” dedi.