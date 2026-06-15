Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı

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İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, her gün çeşitli bahaneler ile Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, ablukasını da sürdürüyor ve yardım girişlerine de izin vermiyor.

İsrail'in barbarlığına tüm dünyadan da tepki yağıyor.

ABLUKA BİTMİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle bölgedeki gıda sıkıntısı devam ediyor.

YEMEK DAĞITILDI

Gazze’nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.

ÇOCUKLAR YEMEK SIRASINDA

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.