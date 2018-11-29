Gazze'de sokak karnavalı düzenlendi

Gazze sokakları renkli gösterilere sahne oldu. Gazze'deki "Sınır Tanımayan Gençler" ile Kudüs'teki "Filistin Vizyon Vakfı" tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği etkinlik kapsamında Filistinli gençler, Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı meydanında bir araya geldi.

Gazze sokaklarında lobut ve top çevirme, bando geçidi, palyaço, tahta bacak gösterisi, paten kayma gibi bazı aktivitelerin yapıldığı karnavala katılanlar yürüyerek Balıkçılar Limanı'na ulaştı.

ASIL AMAÇ AVRUPA VE FİLİSTİN KÜLTÜRÜNÜ BİRLEŞTİRMEK

Karnaval organizatörlerinden Muhammed Ebu Ruceyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı gösterilerin sergilendiği etkinlikle Avrupa ve Filistin kültürünü bütünleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.





