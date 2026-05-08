Gazze'de su krizi sürüyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.

İnsani krizin yaşandığı Gazze'de yine en çok zararı çocuklar görüyor.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuklar, temel hizmetlerde yaşanan ciddi yetersizlik ve temiz su krizinin derinleşmesi nedeniyle bidonlarla su taşıyor.

Savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte birçok çocuk eğitimden ve normal yaşamdan uzak kaldı.

"ÇOCUKKLAR OKUL SIRALARINDA DEĞİL SU KUYRUKLARINDA"

Çocuklardan Ravan el-Beyuk, savaş nedeniyle okula gidemediklerini belirterek, gününün büyük bölümünü ailesi için su taşımak ve temel ihtiyaçları karşılamaya yardım etmekle geçirdiğini söyledi.

Filistinli çocuk Sami Hammad ise her gün uzun saatler boyunca su doldurabilmek için kuyrukta beklediğini ifade ederek, “Çocuklar artık okul sıraları yerine su kuyruklarında ve aşevlerinde zaman geçiriyor.” dedi.

YAŞLARINDAN BÜYÜK SORUMLULUKLAR...

Filistinli çocuk Usame Ebu Zeyd de savaşın çocukların hayatını tamamen değiştirdiğini belirterek, yaşından büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kaldığını kaydetti.

Filistinli çocuk Muhammed Harb ise temiz suya ulaşmanın günlük ve yorucu bir mücadeleye dönüştüğünü dile getirerek, çocukların kötüleşen insani koşullar altında zor günler geçirdiğini söyledi.

Bölge sakinlerinden Ebu Muhammed Ebu Tuayme de ailelerin su temininde ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

YÜZLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Çocuklarını her gün su getirmeleri için göndermek zorunda kaldığını belirten Tuayme, hizmet eksikliği ve zor yaşam koşullarının çocukların günlük hayatını tamamen değiştirdiğini aktardı.

Gazze Şeridi, 2007’den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşarken, yüz binlerce kişi de yerinden edilmiş durumda.