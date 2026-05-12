Gazze'de yıkılan evinin enkazı üzerinde barınak kurdu

Gazze Şeridi’nin Şati Mülteci Kampı’nda yaşayan 38 yaşındaki Ala Jouda’nın evi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda tamamen yıkıldı. Saldırının ardından geriye sadece moloz yığınları kaldı.

Ancak Jouda, yaşanan yıkımın ardından bölgeyi terk etmek yerine aynı yerde kalmayı tercih etti.

ENKAZDAN YENİ BİR BARINAK

Daha önce müteahhitlik ve marangozluk yaptığı öğrenilen Jouda, yıkılan evinin enkazını adeta bir yapı malzemesi deposuna dönüştürdü.

Enkaz altından çıkardığı ahşap parçaları ve kullanılabilir malzemeleri yeniden değerlendirerek küçük bir barınak inşa etti. Böylece ailesiyle birlikte yaşamını sürdürmeye başladı.

YIKINTILAR ARASINDA DAYANIŞMA VE HAYATTA KALMA ÇABASI

İnşa ettiği barınak, temel yaşam koşullarını sağlamakta zorlanmasına rağmen Jouda ve ailesi için bir sığınak haline geldi. Yıkıntılar arasında kurulan bu yapı, savaşın yıkıcı etkisini ve sivillerin hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.

“ELİMDE KALANLARLA YENİDEN BAŞLADIM”

Jouda’nın kendi imkânlarıyla kurduğu bu yaşam alanı, Gazze’deki sivillerin zor şartlar altında nasıl yeniden hayata tutunmaya çalıştığını gösteren çarpıcı örneklerden biri oldu.

Enkazdan çıkarılan her parça, onun için sadece bir malzeme değil, yeniden başlama umudunun bir parçası haline geldi.

SAVAŞIN ORTASINDA SESSİZ DİRENİŞ

Şati Mülteci Kampı’nda yaşanan bu olay, savaşın ardından geriye kalan yıkımın ve sivillerin karşı karşıya kaldığı zorlu yaşam koşullarının sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ala Jouda’nın enkaz üzerinde kurduğu barınak, hayatta kalma mücadelesinin en sade ama en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.