Gazze'de yıkımın gölgesinde günlük yaşam

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Gazze'de İsrail'in saldırıları sürüyor.

Masumları öldüren ve ateşkesi de çeşitli bahanelerle ihlal eden İsrail, bölgede büyük yıkım bıraktı.

Ancak buna rağmen Gazze'de umut bitmedi.

ENKAZLAR ARASINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının ardından enkazlar arasında yaşam mücadelesi veriyor.

ÇOCUKLAR OYUNLARLA HAYATA TUTUNUYOR

Temel ihtiyaçlardan yoksun çocuklar, zor yaşam koşullarına rağmen oyun oynayarak bir nebze olsun normalleşmeye çalışıyor.