Gazze'de yürek burkan kare: Kuyrukta yemek için bekleyen çocuklar

Gazze Şeridi’nde İsrail’in devam eden askeri operasyonları ve abluka nedeniyle insani kriz derinleşiyor.

Bölgede gıda, su, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım örgütleri uyarılarda bulunuyor.

GAZZELİLER HAYATLARIYLA YARIŞIYOR

Yardım girişlerinin kısıtlanması, altyapının büyük ölçüde tahrip olması ve nüfusun yerinden edilmesi, özellikle çocuklar ve hastalar arasında ciddi sağlık ve beslenme sorunlarına yol açıyor.

Bu zor koşullarda, Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından düzenlenen sıcak yemek dağıtım noktasında yaşananlar, bölgedeki dramı gözler önüne serdi.

YEMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR BEKLİYORLAR

Yüzlerce Filistinli, ellerinde kaplarla uzun kuyruklar oluşturuyor.

Aralarında çok sayıda çocuk ve genç de bulunan kalabalık, sınırlı miktardaki yemeği almak için yoğun çaba sarf ediyor.

GÖZÜNDEN RAHATSIZ OLAN ÇOCUK YÜREKLERİ SIZLATTI

Dağıtım sırasında en çok dikkat çeken ise tek gözünde bandaj ve diğer gözünde gözlük bulunan küçük bir çocuk oldu.

Çocuğun bir kapta kendisine verilen çorbayı iki eliyle tutarken kameraya yansıyan ifadesi, bölgedeki çocukların yaşadığı fiziksel ve duygusal yükü gözler önüne serdi.

Gazze’deki sınırlı tıbbi imkanlar nedeniyle çocuğun gözündeki rahatsızlık için tedavi göremediği belirtiliyor.

SAVAŞIN FATURASINI ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

Bölgede genel olarak çocuklarda beslenme yetersizliği, enfeksiyon hastalıkları ve travma kaynaklı sağlık sorunları artarken, göz sağlığı da ihmal edilen alanlardan biri.

Uluslararası raporlar, Gazze’de binlerce çocuğun yaralanma, yetersiz beslenme ve tıbbi erişim eksikliği nedeniyle kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu aktarıyor.