Gazze'deki direnişten etkilenen Uruguaylı genç, Müslüman oldu

Libya’da Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla bir araya gelen uluslararası aktivistlerin hazırlıkları sürerken, yolculuk öncesi yaşanan anlamlı bir olay dikkat çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler arasında bulunan Uruguaylı aktivist Mathias Alvarez, Kur’an-ı Kerim okumaya başladıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. “Atallah” adını alan Alvarez’in yeni yaşam yolculuğu, gruptaki diğer aktivistler tarafından sevinç ve gözyaşlarıyla karşılandı.

GAZZE İÇİN BU KEZ KARADAN YOLA ÇIKACAKLAR

Gazze’de yıllardır süren abluka ve insani kriz nedeniyle harekete geçen aktivistler, daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerinin ardından bu kez kara yoluyla Filistin’e ulaşmayı hedefliyor. Libya’da toplanan grup, olası saldırı ve engellere karşı eğitimlerden geçirilirken, önümüzdeki günlerde Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Farklı milletlerden çok sayıda aktivistin yer aldığı organizasyonda dayanışma mesajları verilirken, Filistin halkının yaşadığı insani dramın dünya kamuoyuna duyurulması amaçlanıyor.

“ENKAZLAR ARASINDA KILDIKLARI NAMAZI UNUTAMIYORUM”

Kocaeli’den aktivist gruba katılan gazeteci Furkan Çalışkan’a konuşan Atallah Alvarez, Filistin halkının direnişinin kendi manevi yolculuğunda büyük etkisi olduğunu söyledi.

Filistinlilerin bombardıman altındaki bölgelerde namaz kıldığı görüntülerden derinden etkilendiğini belirten Alvarez, şu ifadeleri kullandı:

“Filistinlilerin enkaz yığınları arasında namaz kıldıkları videoları izlediğimi hatırlıyorum ve bunun kalbimde bıraktığı etkiyi unutamıyorum. O görüntüler bana çok şey düşündürdü. İnançlarının gücü beni derinden etkiledi.”

“KUR’AN’I OKUDUKÇA İÇİMDEKİ HİSLERİ KEŞFETTİM”

İslamiyet’i araştırma sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü anlatan Alvarez, bir kütüphaneden satın aldığı Kur’an-ı Kerim’in hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kur’an okudukça iç huzuru hissettiğini dile getiren Alvarez, “Sayfalarını açar açmaz bunun insanlık için bir rehber olduğunu gördüm. Okuduğum her şey içimde yankı buldu. Allah’ın sevgisini hissettim. Sanki okuduklarım zaten kalbimde vardı da sadece bunu fark etmeyi bekliyordum” dedi.

İslamiyet’e geçiş kararının Libya’daki Gazze dayanışma grubunda gerçekleşmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Alvarez, “Bu dönüşümün Filistin’e ulaşmaya çalışan insanlarla birlikte yaşanması benim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

AKTİVİSTLERDEN DUYGUSAL DESTEK

Müslüman olduktan sonra “Atallah” ismini alan Alvarez, grubun diğer üyeleri tarafından alkış ve sarılmalarla karşılandı. Aktivistlerin oluşturduğu duygusal atmosfer kameralara da yansıdı.

Gazze’ye ulaşmak için hazırlıklarını sürdüren gönüllüler, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek istediklerini belirterek uluslararası topluma da ablukanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.