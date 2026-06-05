Gebze Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hastalığı her yerde...

Özellikle kamu personelinin görevlerinin dışında yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Gebze Adliyesi'nde çalışan personelin sosyal medyada yayınladığı video tepkilere neden oldu.

VATANDAŞLARLA ALAY ETTİ

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla alay etti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tepkilere neden olan videonun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

SÜREÇ BAŞSAVCILIK TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Başlatılan disiplin soruşturmasının sonucunda elde edilecek tespitlere göre gerekli idari işlemlerin değerlendirileceği öğrenildi.