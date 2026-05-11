Geç de olsa çözüldü! iPhone'daki yeşil ve turuncu noktanın farkı...

Apple kullanıcılarının uzun süredir dikkatini çeken ancak çoğu zaman ne anlama geldiği bilinmeyen yeşil ve turuncu noktalar, çözüldü.

Özellikle iPhone ekranının sağ üst köşesinde beliren bu küçük simgelerin, telefonun gizlilik ve güvenlik sistemiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Birçok kullanıcı, uygulama kullanırken aniden beliren renkli noktaların neden ortaya çıktığını merak ederken, bazıları ise telefonlarının izlenip izlenmediğini sorgulamaya başladı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Telefon beni dinliyor mu?" ve "Kameram açık mı?" gibi sorular soruldu.

İŞTE ANLAMI

Aslında Apple’ın iOS işletim sistemine eklediği bu özellik, kullanıcıların cihaz üzerindeki erişimleri daha şeffaf şekilde görebilmesi için geliştirildi.

iPhone’daki turuncu nokta, bir uygulamanın mikrofonu kullandığını gösterirken; yeşil nokta ise kamera veya hem kamera hem mikrofon erişiminin aktif olduğunu ifade ediyor.