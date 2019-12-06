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Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Kabineye girdiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan Bakan Mustafa Varank, son bir haftayı yine yoğun bir tempo içerisinde geçirdi.

AA & Ensonhaber | 06.12.2019 - 11:31..
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Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini emanet ettiği Mustafa Varank, kabinenin en çok çalışan bakanı olarak öne çıktı.

Türkiye ekonomisinin büyük saldırılarla karşı karşıya kaldığı dönemler ülkeye bir yandan yatırım gelmesi için elinden geleni yapan Bakan Varank, üreticilere de tam destek sağladı.

ÜRETİM NEREDEYSE VARANK ORADA

Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim merkezlerini tek tek ziyaret etmeye başlayan Bakan Mustafa Varank'ın, mesai kavramı yok.

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

MESAİSİ 05.58'DE BAŞLADI, GECE 02.59'DA BİTTİ

Öyle ki; Bakan Varank'ın mesaisi kimi zamanlarda 20 saati bile aşıyor.

05.58'de Ankara'dan Tekirdağ'a hareket eden Mustafa Varank, burada uzun süre tüm sanayicilere vakit ayırdı. Akşam olunca hemen Ankara'ya da dönmedi, gece yarısı 02.59'da Bayraktar AKINCI TİHA'nın saha testlerini incelemek üzere soluğu Selçuk Bayraktar'ın yanında aldı.

Tekirdağ'dan Malatya'ya, Konya'dan Kars'a Türkiye için üretim yapan herkesin yanında olduğunu gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, son adresi Tataristan oldu.

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

SON DURAK TATARİSTAN

Bakan Varank, Tataristan'da Rusya ekonomisine katkı sağlayan önemli Türk yatırımları bulunduğunu belirterek, "Buradaki firmalarımız Rusya pazarına hizmet ederken, Türkiye'nin de ihracatına büyük katkılar sağlıyor." dedi.

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin yerli otomobil konusunda yaptığı çalışmalarla da bizzat ilgilinen Mustafa Varank, projenin hız kazanmasında büyük bir emeğe sahip.

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

GENÇLER ÜRETİME KATILSIN DİYE HİBE

Genç girişimcilerin de yanında olduğunu gösteren Bakan Varank, "Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek." açıklamasıyla genç girişimcilerin gönlünü kazanmıştı.

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

 

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

Gece gündüz demeden çalışan bakan: Mustafa Varank

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