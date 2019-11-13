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Gece kulübünde doğan çocuğa ömür boyu ücretsiz eğlence

Fransa’da bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar partileyen genç bir kadının dans pistinde doğum yaptığı belirtildi. Çocuğa, kulübe ömür boyu ücretsiz giriş hakkı verildi.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 16:33..
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Fransa'nın Toulouse kentinde bulunan O'Club adlı gece kulübünde 19 yaşında kimliği açıklanmayan hamile genç bir kadın, dans ederken birden bire sancılandı.

Kısa bir sürenin ardından çalışanların yardımıyla genç kadın, doğum yaptı.

ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ GİRECEK

Bu sıradışı olayı unutulmaz kılmak isteyen kulüp yönetimi ise doğan çocuğa ‘ömür boyu ücretsiz giriş hakkı’ verdiklerini duyurdu.

Gece kulübünde doğan çocuğa ömür boyu ücretsiz eğlence

"KAPATIRKEN DOĞURDU"

Bebeğin cinsiyeti açıklanmazken, kulübün yöneticisi Marie-Helene, “Kapatıyorduk. Çok fazla insan yoktu, korumalardan biri beni görmeye geldi ve ‘acil durum’ dedi. Sonra kadının doğum yaptığını gördüm. Hızlı hareket etmeliydik. Çalışanlarımızdan biri, bize ne yapacağımızı anlatan ilk yardım görevlisiyle telefonda konuşuyordu.” dedi.

GECE BOYUNCA ALKOL ALMAMIŞ

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kişisel problemler yaşadığı belirtilen kadının kafasını dağıtmak için bir arkadaşı tarafından kulübe davet edildiği, gece boyunca içki içmediği kaydedildi.

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