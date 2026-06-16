Gece tüketilebilecek tek meyve buymuş: Yiyen rahat rahat uyuyacak

Uykuya dalmakta zorlanıyor, gece sık sık uyanıyor ya da sabahları dinlenmeden kalkıyorsanız çözüm sandığınızdan daha basit.

Uyku kalitesini artırmak için özellikle akşam saatlerinde tüketilen besinler dikkat edimesi gerekiyor.

Bazı yiyecekler vücudu uyarırken, bazıları ise doğal yollarla rahatlamaya ve daha kaliteli bir uykuya yardımcı olabiliyor.

Tam da mevsimi gelmişken, "gece yenebilecek tek meyve" olarak öne çıkan kiraz, uykuyu düzenliyor.

Doğal melatonin kaynağı

Araştırmalara göre kiraz, özellikle de ekşi kiraz, doğal melatonin kaynakları arasında yer alıyor.

Melatonin, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve uykuya geçişi kolaylaştıran bir hormon olarak biliniyor.

Yapılan çalışmalar, kiraz ve kiraz suyu tüketiminin melatonin seviyelerini artırabileceğini, böylece uykuya dalmayı kolaylaştırıp uyku kalitesini iyileştirebileceğini ortaya koyuyor.

Uyku dostu

Kirazın faydaları yalnızca melatoninle sınırlı değil.

İçeriğinde bulunan polifenoller ve antosiyaninler sayesinde vücuttaki inflamasyonun azaltılmasına ve oksidatif stresin hafifletilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Bu durum da dolaylı olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir uykuya katkı sağlayabiliyor.

Bilimsel araştırmalarda, özellikle ekşi kiraz suyu tüketen bireylerde toplam uyku süresinin arttığı, uyku verimliliğinin yükseldiği ve gece boyunca yaşanan uyanmaların azaldığı gözlemlendi.