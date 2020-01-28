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Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi

Colorado, Nebraska ve Wyoming'de geceleri toplu halde uçan drone'lar, yetkililerin endişelenmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 10:10..
  1. Haberler
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Günümüzde bir hayli popüler olan drone'lar, her ne kadar kullanıcılar için eğlence cihazları olarak görülse de birçok bölgede bu hava araçlarının uçmasına izin verilmiyor.

Colorado, Nebraska ve Wyoming'de geceleri toplu halde uçan bazı drone sürüleri, yetkilileri de harekete geçirdi. Drone'ların nereden geldiğini ve ne amaçla uçurulduğunu anlamak için ise bölgede bir araştırma ekibi oluşturuldu.

drone

İZİNSİZ UÇUŞLAR ARTMAYA BAŞLADI

Colorado'daki güvenlik ekipleri, ilk drone vakasını 20 Aralık 2019 tarihinde rapor etti. Ancak o tarihten bu yana geceleri yüzlerce drone uçuşu tespit edildi. Bazı gözlemciler, drone'ların askeri tatbikat için kullanıldığını zannetse de ABD Hava Kuvvetleri, bu iddiaları yalanladı.

Küçük drone'ları gece fotoğraflamak oldukça zor ve hatta bazı radarlar bile bu hava araçlarını gece tespit edemiyor. Bu nedenle ABD'de sürü halinde uçan gizemli drone'ların sırrı henüz çözülebilmiş değil.

Güvenlik ekipleri, uçan drone'lardan en az bir tanesini düşürmek ve incelemek için çalışmalarına devam ediyor.

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Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi

Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi

Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi

Geceleri uçan gizemli drone'lar ABD'yi endişelendirdi

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