Geleceğin meslekleri ezber sektörlerin yerini alıyor

Öğrenciler yoğun bir sınav sürecine hazırlanıyor. Üniversiteye gidecek adaylar kara kara hangi bölümü seçeceğini düşünürken, İşkur'un 2018 yılının sonunda tamamladığı 'geleceğin meslekleri' araştırması bu probleme ışık tutacak.
*Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
*Dijital muhasebe
*Robot kaynak operatörü
*Robot mühendisliği
*Yazılım mühendisliği
*Siber güvenlik uzmanı
*Veri tabanı yöneticiliği yazılım mühendisliği
*3d çizim-lazer kesim
*Arge mühendisi
*Bilgisayarlı cnc makina operatörlüğü
*Biyomedikal cihaz teknikeri
*Dijital reklamcılık
*E- ticaret uzmanı
*Dil konuşma terapisti
*Nano teknoloji uzmanı
*Güneş enerji sistemi teknik personeli