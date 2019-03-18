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Geleceğin meslekleri ezber sektörlerin yerini alıyor

"Ne iş yapıyorsun?" sorusu bir anlamda hepimiz için öğretmen, doktor, mühendis gibi popüler cevapları karşılar. İşkur'un 2018'de yaptığı bir araştırma bu ezberi bozacak nitelikte.

Özel İçerik | 18.03.2019 - 17:15..
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Geleceğin meslekleri ezber sektörlerin yerini alıyor

Öğrenciler yoğun bir sınav sürecine hazırlanıyor. Üniversiteye gidecek adaylar kara kara hangi bölümü seçeceğini düşünürken, İşkur'un 2018 yılının sonunda tamamladığı 'geleceğin meslekleri' araştırması bu probleme ışık tutacak.

YENİ NESİL MESLEKLER KAPIDA

Pek çoğumuz gelecekteki mesleğimizi seçerken ince eleyip sık dokuduk. 20. yüzyılın klişe meslekleri, yerini dijital çağın cazibesine bıraktı. Artık insanlar, çok daha farklı alanlara yönelerek bir hayat inşa ediyorlar. İşkur'un 2018 yılının sonunda tamamladığı 'mesleki araştırma', bakış açınızı değiştirmeye aday.

Geleceğin meslekleri ezber sektörlerin yerini alıyor

İŞTE O MESLEKLER

İşverenlere 10 yıl sonra sektörlerinde ön plana çıkacak meslekler soruldu. Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı, dijital muhase, robot kaynak operatörü, robot mühendisliği listenin başında geliyor.

*Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı

*Dijital muhasebe

*Robot kaynak operatörü

*Robot mühendisliği

*Yazılım mühendisliği

*Siber güvenlik uzmanı

*Veri tabanı yöneticiliği yazılım mühendisliği

*3d çizim-lazer kesim

*Arge mühendisi

*Bilgisayarlı cnc makina operatörlüğü

*Biyomedikal cihaz teknikeri

*Dijital reklamcılık

*E- ticaret uzmanı

*Dil konuşma terapisti

*Nano teknoloji uzmanı

*Güneş enerji sistemi teknik personeli

Geleceğin meslekleri ezber sektörlerin yerini alıyor

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