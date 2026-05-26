Geleceğin süper malzemesi keşfedildi! Çelikten hafif, kemikten sert...

İpek denince çoğumuzun aklına yumuşak kumaşlar, şık kıyafetler ya da lüks eşarplar geliyor.

Ancak bilim insanları şimdi bu narin görünen malzemeyi adeta “süper dayanıklı” bir yapıya dönüştürdü.

Üstelik ortaya çıkan yeni nesil ipek, bazı sert mühendislik malzemeleriyle yarışabilecek kadar güçlü.

Araştırmacıların geliştirdiği yöntemle doğal ipek lifleri özel bir işlemden geçirilerek birbirine kaynaştırıldı.

Sonuç ise oldukça şaşırtıcı oldu.

Yeni malzeme, dayanıklılık açısından Kevlar’a yaklaşırken bazı balistik darbelere karbon fiberden bile daha iyi direnç gösterebildi.

Bilim insanları bu gelişmenin gelecekte hafif zırh sistemlerinden havacılık teknolojilerine, tıbbi implantlardan sürdürülebilir yapı malzemelerine kadar birçok alanda kullanılabilecek yeni nesil biyomalzemelerin önünü açabileceğini düşünüyor.

