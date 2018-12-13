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Geleceğin tiyatrocuları köy okulunda yetişiyor

Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıflı okulda, tek başına görev yapan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla takdir toplayan öğretmen Aysel Ösüz,çocuklara tiyatro öğretiyor.

AA | 13.12.2018 - 12:11..
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Merkez Karaköprü ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Başören Mahallesi'ne, 4 yıl önce atanan Aysel öğretmen, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu sanatçı ve iş adamlarının desteğiyle, 33 yıllık eski okulun fiziki şartlarını baştan aşağı yeniledi.

OKULU BAŞTAN YARATTI

Okula, içerisinde yüzlerce kitap bulunan bir kütüphane de kazandıran Aysel Öğretmen, öğrencileri için sınıfın yapısına uygun masa ve sandalyeler de temin etti.

Düzenlediği okulun bahçesine oyun parkı temin eden, sınıfın duvarlarını renklendiren ve halı döşeyen başarılı öğretmen, hem çocukların hem de köylünün gönlünde taht kurdu.

Geleceğin tiyatrocuları köy okulunda yetişiyor

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Aysel Ösüz, okulun kullanılmayan lojmanını ise adeta sanat atölyesine dönüştürerek, öğrencilerinin burada keyifli vakit geçirmesini sağladı. Ösüz, geçen yıl kentte yılın öğretmeni seçildi.

TİYATRO SAHNESİ TASARLADILAR

Aysel Ösüz, "Bzim okulumuz tek derslikli bir okul. Sınıfın fiziki yapısını bozmayacak şekilde bir tiyatro sahnesi tasarladık. Bunun için de siyah bir perdeyi duvara monte ettik ve bazı çalışmalarla sahnemizi oluşturduk. Hem maliyeti düşük hem kullanışlı bir sahne oldu. Dersler bittikten sonra ve serbest ders etkinlikleri saatlerinde perdeyi çekiyorum ve sınıfımız tamamen bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Çocuklarım da kostümleriyle birlikte oyunlarla tanışmış oldular" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Öğrencilerden Ecrin Badıllı da 3'üncü sınıfa devam ettiğini, okulunu çok sevdiğini belirterek, "Okulumuz çok güzel, burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Öğretmenimiz bu yıl tiyatroyla tanıştırdı bizleri. Farklı farklı kostümler getirdi, böyle olunca daha çok keyif almaya başladık. Şu anda 'Kırmızı Başlıklı Kız'ı oynuyorum. Oldukça güzel oluyor. Ben hem eğitim anlamında hem de tiyatroda kendimi geliştirmek istiyorum" diye konuştu.

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