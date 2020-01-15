Gelecek Partisi'nin hedefinde Demirtaş var

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, partisinin haftalık basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temurci, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'a yönelik sert ifadeler kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN BARIŞ GÜVERCİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Selim Temurci, barış güvercini olarak gösterilmeye çalışılan Selahattin Demirtaş'ın geçmişte PKK ve Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, şunları söyledi: "Biz rakiplerimizle sahada projelerimizi millete anlatarak yarışmak isteriz. Ama o yarıştığımız insanlar eğer bu ülkenin bölünmesine, parçalanmasına çanak tutacak insanlarla birlikte yol yürüdüklerini söylerlerse orada durup bir düşünmemiz lazım. Şimdi Selahattin Demirtaş'tan bir barış güvercini ortaya çıkarmaya çalışıyor birileri. Ben şöyle bir tasnif yapayım. Şu anda bu mesele yargıda. Suçsuz yere 1 saat bile herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının içeride kalmasına asla gönlümüz razı değil ama sahte lider oluşturma gayretlerine de tepkimizi mutlaka ortaya koymamız lazım. Ama dertlerimiz var. Bu kardeşiniz Diyarbakır'da, Mardin'de birçok yerde orada hendekler kazıldığında oradaki insanların evini barkını kaybettiğinde onlara arkadaşları ile birlikte yardım eden bir kardeşiniz. Onlar niye o haldeler, o hale geldiler biz bunu çok iyi biliyoruz.

"PEKİ BU DEMİRTAŞ GERÇEKTE KİMDİR"

Peki bu Demirtaş, gerçekte kimdir? Bunu bir daha hatırlamamız lazım. Yani 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen kişiydi Demirtaş. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. 'PKK bir terör örgütü değil' diyordu Demirtaş. Bunu da unutamayız. Hele 'Kandil bir barış merkezidir' demişti. Bunların hepsini Demirtaş demişti. Ve daha önemlisi 6-8 Ekim olayları olduğunda dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun telkinlerine uymayıp, vatandaşlarımızı sokağa döken ve 53 vatandaşımızın ölümüne yol açan olayları tetikleyen Yasin Börü de olmak üzere o talimatı, o 'sokağa çıkın' talimatını veren kişinin adıydı Selahattin Demirtaş. Şayet hukuk, AİHM'in verdiği kararlar var, bunlar söylemdir eyleme dönüşmemiştir, yargı suçsuz bulursa biz Gelecek Partisi olarak herhangi bir şey söylemek durumunda değiliz.

ÖZÜR DİLEMESİ GEREK

Ama Demirtaş'ın bu milletin önüne çıkıp, 'Ben bunları söyledim sizden özür diliyorum' demesi lazım. O özür dilemeden, o geri adım atmadan, o yaptıklarının yanlış olduğunu bu milletle paylaşmadan birileri sahte kahramanlar ve barış güvercini oluşturma gayreti içerisindelerse millet bunu bir yere not ediyor."